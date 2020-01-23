Российским учителям предложили изменить систему расчета зарплаты, подняв базовый оклад с 30% до 70% от общего размера зарплаты. Соответствующее обращение к кабмину поддержал Совет Федерации.

Майские указы требуют поднять зарплату учителей как минимум до уровня средней по региону. Чиновники на местах предпринимают различные ухищрения, чтоб этого не делать, рассказали «Известиям» в комитете Совфеда по науке, образованию и культуре. В частности, фиксированный оклад педагога составляет 30% зарплаты, остальная сумма называется стимулирующими выплатами, с которыми можно делать что угодно. Повышение оклада до 70% позволит исключить эти «игры», отметил сенатор Валерий Марков.

Ранее Министерство просвещения уже давало рекомендацию поднять оклад до 70% зарплаты, но во многих регионах они не выполняются, заявила глава профильного комитета Совфеда Лилия Гумерова.

Подробнее читайте в материале «Известий» 24 января