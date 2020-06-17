Совет Федерации одобрил законопроект о приостановке до октября штрафов за неприменение контрольно-кассовой техники (ККТ) в общественном транспорте и при оплате услуг ЖКХ. Об этом в среду, 17 июня, сообщил заместитель председателя комитета по конституционному законодательству Александр Башкин.

В настоящий момент административная ответственность за ненаправление чека водителями или кондукторами при реализации талонов для проезда в общественном транспорте, а также расчетов за услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства приостановлена до 1 июля.

Одобренный Советом Федерации законопроект продлевает приостановку ответственности до 1 октября.

По словам Башкина, штрафы за ненаправление чека составляют от 25% до 50% от суммы расчета для должностных лиц, но не менее 10 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 75% до 100% суммы такого расчета, но не менее 30 тыс. рублей. Повторное нарушение с суммой осуществленных без применения ККТ расчетов не менее 1 млн рублей предполагает приостановление деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на срок до 90 суток, а также дисквалификацию должностных лиц на срок от одного года до двух лет.

Если должностное лицо использует ККТ не в соответствии с установленными требованиями, штраф составляет от 1,5 до 3 тыс. рублей, а для юридического лица — от 5 до 10 тыс. рублей.

2 апреля Совет Федерации предложил освободить россиян от пеней за неуплату или неполную оплату услуг ЖКХ или взносов на капремонт.