Члены Совета Федерации освободили Юрия Чайку от должности генпрокурора России. Соответствующее решение принято на пленарном заседании в среду, 22 января.

Сенаторы выразили благодарность Чайке за конструктивное и плодотворное сотрудничество с верхней палатой парламента, а также за огромный вклад в укрепление законности в России. Бывший генпрокурор в свою очередь пожелал успехов своему будущему преемнику на этом посту Игорю Краснову, который сейчас занимает пост замглавы Следственного комитета (СК).

«Хочу пожелать своему преемнику Игорю Викторовичу всего самого доброго. Я думаю, у него всё получится, всё ляжет. Он из системы прокуратуры, поэтому ему эта система дорога», — цитирует слова Чайки ТАСС.

20 января президент России Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора и внес на рассмотрение на этот пост кандидатуру Краснова. В сообщении Кремля указывалось, что Юрий Чайка, занимавший эту должность ранее, ушел на другую работу.

На следующий день Путин встретился с Чайкой и Красновым. Тогда же стало известно, что Чайке предложили должность полпреда главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Генпрокурор поблагодарил Путина за предложение перейти «на новый участок работы» и заверил, что на новом посту уделит внимание вопросам жизни СКФО.

Юрий Чайка занял должность генпрокурора России в 2006 году, после чего дважды был переназначен.