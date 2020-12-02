Законопроект об особенностях дистанционной работы одобрен Советом Федерации. Планируется, что он начнет действовать с 1 января 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

Документ был разработан депутатами и сенаторами во главе с председателями обеих палат российского парламента. Важно отметить, что он дополняет, а также уточняет положения 49.1 Трудового кодекса (ТК) РФ. Как стало известно, в документе обозначаются нормы для удаленных сотрудников (например, о рабочем времени и отдыхе). Также закон устанавливает виды дистанционного режима, ведь удаленная работа может быть как постоянной, так и временной и даже комбинированной. В документе сказано и о порядке взаимодействия работодателя и его сотрудника.

Затронут вопрос и об основаниях для увольнения удаленных сотрудников. Отмечается, что если работник исчезает на более чем два дня, его могут уволить без веского основания. Кроме того, удаленным сотрудникам необходимо оповещать руководство о смене локации, ведь, в противном случае, ухудшение качества его работы без такого предупреждения приведет к увольнению.

Ранее «Рамблер» сообщал, что только 13% российских компаний собираются выдать премии сотрудникам к Новому году.

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