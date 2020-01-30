Совет Федерации в четверг, 30 января, одобрил закон о праве детей на жилье при разводе родителей. Как пояснила зампред комитета по конституционному законодательству Елена Мизулина, этот закон устраняет некоторые проблемы в нынешней юридической базе, однако не исключено, что из-за скрытых нюансов его позже придется дорабатывать.

Закон предусматривает изменения в ст. 86 Семейного кодекса, описывающей исключительные обстоятельства, при которых каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в несении дополнительных (помимо алиментов) расходов, вносится новый пункт, передает ТАСС.

По словам Мизулиной, сейчас в этом разделе указаны только медицинские причины и формулировка «другие обстоятельства». Фактически суды назначают выплаты только на компенсацию расходов медицинского характера. Парламентарии получают много обращений по поводу несправедливости такого подхода, отметила она.

Новый закон решает этот вопрос, но некоторые нюансы могут привести к злоупотреблениям при взысканиях, отметила сенатор.

Закон обязывает родителя, который после развода живет отдельно от ребенка, нести расходы на обеспечение ребенка пригодной для проживания жилплощадью, сообщает сайт Госдумы. По словам зампредседателя нижней палаты парламента Ольги Епифановой, это касается, например, ситуации, когда ребенок разведенных родителей остается без жилья из-за стихийного бедствия — один родитель часто не имеет финансовой возможности решить проблему самостоятельно, и закон обязывает второго участвовать.

Ранее 30 января бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина заявила о попытках спортсмена выселить ее и их общую дочь из квартиры в Санкт-Петербурге. Она опубликовала фотографию письма, подписанного именем матери футболиста Татьяны Аршавиной (спорная квартира — ее собственность), в котором говорится, что Казьмина и трое несовершеннолетних детей, в том числе ее дочка от Аршавина Есения, которой в феврале исполнится три года, обязаны освободить жилплощадь.