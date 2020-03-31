Совет Федерации одобрил на внеочередном пленарном заседании во вторник, 31 марта, поправки в Уголовный кодекс России о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение гражданами фейков, что привело к тяжким последствиям.

За публичное распространение ложной общественно значимой информации, повлекшей по неосторожности вред здоровью человека, предлагается наказывать штрафом от 700 тыс. рублей до 1,5 млн рублей, либо в размере дохода за период до 18 месяцев, либо исправительными работами до года, или принудительными работами или лишением свободы до трех лет.

Если распространение фейков приведет по неосторожности к смерти человека или другим тяжким последствиям, предлагается наказывать штрафом до 2 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, или принудительными работами, а также лишением свободы до пяти лет.

Соответствующие поправки внесли при рассмотрении Госдумой во втором чтении законопроекта об ужесточении уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Документ был принят Госдумой во вторник сразу во втором и третьем чтениях.

Помимо наказания за фейки, он вводит ответственность в виде лишения свободы до семи лет за нарушение карантинного режима, которое повлекло смерть двух и более лиц.

Ранее в этот же день Роскомнадзор попросил ряд интернет-порталов удалить фейковые новости о распространении коронавируса SARS-CoV-2 в России.

Генпрокуратура выявила дезинформационную публикацию в соцсети «ВКонтакте» и три видео с ложной информацией о пандемии на видехостинге YouTube. Неправдоподобной признана и статья сетевого издания «Говорит Магадан».

По состоянию на 31 марта в России выявили 2337 случаев инфицирования, умерли 17 человек.

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