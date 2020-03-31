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Совет Федерации на внеочередном заседании одобрил закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантинного режима.

Теперь закон поступает на подпись президенту России Владимиру Путину, передаёт РИА Новости.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, в соответствии с которым для нарушителей карантинного режима устанавливается уголовная ответственность вплоть до 7 лет лишения свободы или штраф до 2 млн рублей.

Кроме того, предполагается введение уголовной ответственности за распространение ложных новостей о коронавирусе.

30 марта стало известно, что в Курганской области будут штрафовать родителей, отпускающих детей на улицу во время режима самоизоляции без сопровождения.

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