Кристина Бухынбалтэ изо всех сил пытается изменить Евгения Ромашова, но пока у неё это совсем не получается. Ей на помощь решила прийти Майя Донцова, которая считает себя довольно мудрой женщиной и знает, как перевоспитать мужчину на примере своего мужа Алексея Купина. Однако, в сейшельском эфире от 3 сентября 2020 они обе убедились, что на Ромашове те советы, которые работали с Купиным, оказались бесполезными.



С девушками сложно не согласиться. Так, в отличие от Алексея, Ромашов более зрелый мужчина, который умеет настоять на своём. Вспомнить хотя бы попытки окружающих упомянуть его бывшую жену с ребёнком, ведь он смог настоять на том, чтобы его оставили в покое с этим вопросом на проекте «Дом-2».



Алексей отличается от Ромашова ещё и тем, что до Майи Донцовой у него не было отношений, в чём молодой человек признавался сам. Да и в паре Лёши с Майей существует чёткое негласное правило распределения семейных ролей, где жена – умная, а муж – симпатичный и с ней на всё согласный. С Ромашовым же такой подход не прокатит.