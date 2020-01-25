71-летний советский хоккеист Владимир Лутченко попал в реанимацию одной из больниц Москвы в ночь на субботу, 25 января. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации журналистов, он был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Другие подробности не приводятся.

Заслуженный мастер спорта СССР Владимир Лутченко выступал за ЦСКА с 1966 по 1981 год. После этого был директором хоккейной школы ЦСКА. С 1997 года Лутченко работал детским тренером по хоккею в американском Бостоне.

21 января сообщалось, что советский и российский тяжелоатлет Юрий Власов попал в одну из московских клиник. 84-летний олимпийский чемпион был доставлен в реанимацию, а позже переведен в обычную палату. Отмечается, что Власов плохо чувствовал себя уже несколько дней.