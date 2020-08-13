Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов любой ценой держаться за власть, полагает телеведущий Владимир Познер.

На своем сайте он рассказал о давней встрече с белорусским лидером. Тогда журналист в ходе беседы позволил себе сострить, отпустив небольшую издевку в сторону политика.

Вспоминая то мероприятие и анализируя текущую ситуацию в республике, где проходят массовые протесты на фоне недовольства президентскими выборами, Познер назвал Лукашенко продуктом СССР.

— Кто такой Александр Лукашенко — советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры, — пояснил журналист.

Он выразил мнение, что при Лукашенко Белоруссия превратилась «в полицейское государство».

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

Харламов раскритиковал Лукашенко

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По предварительным данным ЦИК республики, Александр Лукашенко набирал 80,08 процента голосов на выборах президента, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,09 процента. Другие кандидаты — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — получили 1,68 процента, 1,21 процента и 1,15 процента голосов соответственно. Против всех выступили 4,6 процента избирателей.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Согласно информации МВД на 10 августа, на митингах были задержаны около трех тысяч человек. Более 50 граждан и 39 сотрудников милиции пострадали, некоторым потребовалась госпитализация.

После протестов Следственный комитет Белоруссии завел уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к милиции. Также было возбуждено уголовное дело в связи с умышленным блокированием гражданами автодорог в Минске во время протестных акций в понедельник, 10 августа.

11 августа в министерстве здравоохранения Белоруссии сообщили, что более 200 человек находятся на лечении в стационарах в результате беспорядков. В частности, у граждан зафиксированы ушибы мягких тканей, черепно-мозговые и другие виды травм. Также известно о смерти одного человека.

По данным на 13 августа, белорусская милиция задержала в общей сложности около 6,7 тысячи человек, в том числе организаторов и участников акций.