Во время подготовки к совместному полету «Союз-Аполлон» в НАСА царила дискриминация по национальному признаку и враждебное отношение к СССР, рассказал в Музее космонавтики на торжественном мероприятии, посвященном годовщине миссии, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков.

«Много было других несуразностей, я уж не хочу распространяться. Человеческий момент. Первый наш шаг, дверь открыта, в НАСА. Мы пишем: Welcome (добро пожаловать — ред.). Там: Achtung, russians (внимание, русские — ред.). По этажу ходим, где у нас кабинеты, все двери традиционно открыты. Ребята, которые занимаются программой Space shuttle, у них классная доска — нарисован Space shuttle и из его отсека сыпятся бомбы на нарисованную карту СССР. Вот это было отношение, то есть двойственное», — сказал Джанибеков.

Помимо того, все чемоданы советской делегации тайно обыскивались «на предмет присутствия посторонних вещей», а за советскими сотрудниками велась постоянная слежка, рассказал космонавт.

По его словам, астронавта Дэвида Скотта, побывавшего на Луне, не пустили на официальный прием, потому что у него жена — «индеанка чистокровная». «У него жена индеанка, и она тут не приветствуется», — ответили на вопрос космонавта Алексея Леонова в НАСА, рассказал Джанибеков.

«Автобус бегает по Хьюстону, 1974 год, только для белых. У меня были большие вопросы по этой части. Я родился в Узбекистане, там не было этого», — отметил космонавт.

Но сейчас, по его словам, между российскими космонавтами, астронавтами США и других стран церит доверие и уважение.