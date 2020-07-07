со ссылкой на пресс-службу корпорации.

"Сафронову И.И. предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ (Государственная измена – ред.). На данный момент проводятся следственные мероприятия. Госкорпорация "Роскосмос" оказывает всяческое содействие следственным органам", – говорится в распространенном комментарии, который также есть в распоряжении радио Sputnik.

Отмечается, что задержание Сафронова не касается текущей работы «Роскосмоса».

Ранее радио Sputnik сообщило, что в «Роскосмосе» назвали главную проблему сотрудничества с США.

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