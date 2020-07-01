Решение не сообщать президенту США Дональду Трампу разведданные о «сговоре РФ с талибами» приняла высокопоставленная сотрудница ЦРУ из-за недостатка подтверждающих сведений, заявил в среду журналистам советник Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

«Человек, который на раннем этапе принял решение не докладывать (о полученных сведениях) президенту в Овальном кабинете, – это карьерный, высокопоставленный гражданский сотрудник ЦРУ. Она приняла это решение, потому что у нее не было уверенности в полученной развединформации», — сказал советник Трампа.

Он отметил, что ежедневно приходят «тысячи разведданных». «Она приняла это решение, и я думаю, что оно было верным», — сказал О»Брайен.

Он выразил сожаление в связи с тем, что преждевременное раскрытие секретных данных может помешать выяснить реальную ситуацию. «Тот, кто слил эти данные, должен устыдиться этого», — сказал советник президента США.

О»Брайен сообщил, что президент Трамп был проинформирован о происходящем сразу после публикации New York Times.

Газета New York Times ранее со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане, и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было. Затем в новой статье издание со ссылкой на три источника сообщило, что американские официальные лица перехватили электронные данные о финансовых переводах с банковского счета, который якобы контролирует российская военная разведка, на счет, связанный с талибами. Данный факт, как заявляет NYT, стал одним из доказательств будто бы имевших место предложений России о вознаграждении боевикам в Афганистане за убийство военных США.

Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые стали поступать в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп в свою очередь назвал статью «заказухой» и сообщил, что американская разведка не посчитала информацию New York Times заслуживающей доверия.

Роберт О’Брайен ранее во вторник уже заявлял, что обвинения в «сговоре РФ с талибами», опубликованные в прессе, не подтверждены спецслужбами США. Представитель Пентагона также заявил, что его ведомство не располагает подтверждениями «сговора».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про «сговор» России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.