Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер.

«Мои комментарии были вырваны из контекста. Они не имели никакого отношения к первой фазе торговой сделки, которая продолжается. Я лишь говорил об отсутствии доверия к Коммунистической партии Китая после того, как они солгали о происхождении китайского вируса и навязали миру пандемию», — заявил Наварро, слова которого приводит телеканал Fox News.

Ранее Наварро заявил в эфире Fox News, что президент решил расторгнуть торговую сделку с Китаем на фоне предположений в США о происхождении коронавируса из КНР. Наварро отметил, что «сделка прекращена». Однако Трамп опроверг эту информацию, заявив, что сделка с Китаем «в полной сохранности».

США и Китай 15 января подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов. Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к «честному» показателю.

Официально Пекин и Вашингтон по-прежнему настаивают на готовности исполнить обязательства в рамках торгового соглашения, однако китайская сторона обвиняет США в том, что те проводят политику протекционизма и мешают тем самым реализации сделки, а Соединенные Штаты затеяли расследование о том, насколько правильна была политика Пекина в борьбе с коронавирусом, и не исключают серьезных последствий, если вина Китая будет доказана.