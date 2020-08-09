Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что против России введено уже такое количество санкций, что у администрации осталось немного возможностей для дальнейших ограничений.

«Ни одна администрация не была жестче с Россией, чем нынешняя, мы ввели санкции против сотен организаций. Нам почти не осталось, против кого вводить санкции в России… Мы чертовски много ввели санкций против России — частных лиц, компаний, правительства», — сказал О’Брайен в интервью CBS, отвечая на вопрос, что именно предпринимает администрация, чтобы предотвратить «российское вмешательство» на выборах.

«С русскими уже не так много осталось (возможностей для санкций), но мы продолжаем им посылать сигналы», — добавил он.

По его словам, США в курсе попыток КНР, России и Ирана повлиять на выборы. «Мы знаем об этом и принимаем меры, вне зависимости от того, Китай это, Россия или Иран. Будут жесткие последствия, если какая-либо страна попытается вмешаться в наши свободные и честные выборы. Вне зависимости от того, предпочитают ли их лидеры президента Трампа или Джо Байдена — это никакого значения не имеет», — добавил О’Брайен.

Ранее директор Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина заявил, что российские власти якобы пытаются очернить кандидата в президенты США демократа Джо Байдена, считая его представителем «антироссийского истеблишмента», и поддержать Трампа.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.