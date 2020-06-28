Наталья Копылова. Советник премьер-министра Великобритании по нацбезопасности и секретарь кабмина Марк Седвилл уходит в отставку, его место займет переговорщик с ЕС по Brexit Дэвид Фрост, говорится в сообщении британского правительства.

«Премьер-министр сегодня объявил о назначении Дэвида Фроста советником премьер-министра по национальной безопасности. Дэвид в настоящее время является советником премьер-министра по Европе и главным переговорщиком. Он сменит сэра Марка Седвилла, который занимал пост советника по национальной безопасности с апреля 2017 года», — отмечается в заявлении.

В знак признания заслуг Седвиллу, отдавшему государственной службе более 30 лет, присвоен пожизненный титул пэра.

Также премьер-министр попросил бывшего советника по нацбезопасности возглавить новую группу G7 по глобальной экономической безопасности, когда Великобритания вступит в должность председателя.

Премьер-министр Борис Джонсон, комментируя назначение, заявил, что Фрост «является опытным дипломатом, политическим мыслителем и опытным переговорщиком, твердо верящим в усиление позиции Великобритании в мире».

«Он договорился о сделке, которая в конце концов позволила нам покинуть ЕС в январе, и я уверен, что в своей новой роли он будет в равной степени способствовать изменению влияния этой страны в лучшую сторону», — подчеркнул Джонсон.