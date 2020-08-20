В Белоруссии состоялось первое заседание координационного совета Светланы Тихановской, созданного для обеспечения трансфера власти в стране. Сами его участники, среди которых в основном представители творческих профессий, экономисты и активисты, настаивают, что не стремятся войти во властные структуры. Есть среди них и имеющие отношение к организации, которая сотрудничает в том числе с американским Агентством по международному развитию (USAID). Что это за люди и чего они хотят — в материале Mpravda.com.

Штабные работники

Предполагается, что в координационном совете будет 70 человек. В президиуме — семь. Заявок было значительно больше. Каждому «предоставят возможность работать на благо разрешения ситуации», пообещали организаторы. В дальнейшем сформируют расширенный состав, поскольку не хватает «экспертных групп и специалистов».

Уже есть недовольные. Среди них — несостоявшийся претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало. Он заявил, что не понимает критериев формирования и задач совета. К тому же его туда не позвали.

Зато пригласили представителей штабов других кандидатов в президенты. В совет включили Марию Колесникову, координатора предвыборного штаба Виктора Бабарико. Ей 38 лет, она — профессиональный музыкант, преподаватель по классу флейты, живет на две страны — Белоруссию и Германию. Год назад стала арт-директором культурного хаба ОК16. Активно участвует в протестах, поддерживая Светлану Тихановскую. Колесникова утверждала, что совет выступает за дружеские отношения со всеми странами, включая Россию, Украину и государства Европейского союза.

Юрист избирательного штаба Бабарико, а затем и штаба Тихановской Максим Знак тоже в совете. Ему 38 лет, в 2007 году он основал юридическую фирму «ЮрЗнак». Преподавал в БГУ.

Вместе с ними — доверенное лицо Светланы Тихановской, 36-летняя Ольга Ковалькова из незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия». Эта организация выступает за возвращение национальной символики (бело-красно-белого флага, герба Погоня) и закрепление за белорусским языком статуса единственного государственного. При этом призывает к формированию «общества, основанного на принципах, данных человеку Богом». В партии Ковалькова занимается юридическими вопросами, разработкой законодательных инициатив.

Еще одна заметная фигура — дипломат, бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко. К своим 47 он успел послужить послом в Польше и во Франции, возглавлял Национальный академический театр имени Янки Купалы. Несколько дней назад Латушко осудил массовые избиения на улицах Минска и покинул театр.

Нобелевские лауреаты

Главная знаменитость в совете — 72-летняя Светлана Алексиевич, автор книг «У войны не женское лицо» и «Чернобыльская молитва», нобелевский лауреат по литературе. Она потребовала от Александра Лукашенко «убраться, пока не поздно». Крайне резко высказывается о России, выступает за вытеснение русского языка из образования.

Широко известен и 77-летний Алесь Беляцкий, основатель и руководитель правозащитного центра «Вясна», созданного в 1996 году. В 2011-2014 годах отбывал срок в колонии. По запросу Минска Минюст Литвы предоставил информацию о литовских банковских счетах «Вясны». Белорусские налоговые органы записали все суммы, перечисленные иностранными фондами, в личные доходы правозащитников и посадили Беляцкого за неуплату налогов. Международные организации признали его узником совести и политзаключенным. В апреле 2012 года Нобелевский комитет в Осло зарегистрировал Алеся Беляцкого официальным кандидатом на премию мира, однако он ее не получил.

Институт приватизации

Три участника координационного совета имеют отношение к Исследовательскому центру Института приватизации и менеджмента (ИПМ). Пятидесятилетний управляющий группы компаний ИПМ и соучредитель бизнес-школы ИПМ Павел Данейко занимается консалтингом и исследованиями белорусского бизнеса. Член Объединенной гражданской партии Белоруссии. До 2010-го года был ректором Moscow Business School.

Кроме того, Данейко — административный директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC), в котором работает другой член совета, Дмитрий Крук. Сфера научных интересов 39-летнего экономиста — монетарная политика, развитие стран с переходной экономикой.

А в бизнес-школе ИПМ преподает Людмила Антоновская, руководитель и владелец международного холдинга Polimaster, выпускающего приборы радиационного контроля. Входит в топ-15 наиболее успешных женщин белорусского бизнеса, а теперь еще и — в координационный совет оппозиции.

Примечательно, что в партнерах структур ИПМ среди прочих числится агентство США по международному развитию USAID, чья деятельность направлена на то, чтобы «способствовать становлению страны как демократического государства с рыночной экономикой, в котором соблюдаются права человека». При этом офис белорусской миссии находится в Киеве. К слову, партнерами ИПМ также считаются немецкий союз REFA и Российская ассоциация бизнес-образования.

Есть в совете и совсем молодые люди, именующие себя активистами. Тридцатидвухлетний Павел Белоус — директор магазина, продававшего национальную атрибутику и «наклейки протеста». Магазин закрыли в июне после конфискации партии футболок с надписью «ПСИХО3%», намекающей на рейтинг Лукашенко. О бело-красно-белом флаге и «Погоне» он говорил так: «Мы не позиционируем эти символы как партийные, политические — это символы, под которыми Белоруссия стала независимой — для нас это важно».

Двадцатидвухлетняя Алана Гебремариам в прошлом году баллотировалась в парламент по Грушевскому округу Минска от партии «Белорусская социал-демократическая Грамада». Выделяется экзотической внешностью. Ее отец — эфиоп, долго проработавший в Белоруссии. «Некоторые считают, что я — феномен, мол, беларускамоўная афробеларуска, да еще и решила заняться политикой. Но я не ощущаю себя такой уж странной», — говорила девушка. Одна из руководительниц ЗБС («Задзіночанне беларускіх студэнтаў»). В 90-х эта организация «топила за беларуский язык и культуру и мощно защищала права студентов», как рассказывает сама Гебремариам. В 2001-м ЗБС лишили регистрации, но спустя пятнадцать лет она возродилась.

Врачи, учителя, художники

Стоит упомянуть еще несколько персон. Сергей Чалый, 49-летний аналитик и экономист, автор и ведущий программы TUT.BY-ТВ «Экономика на пальцах». Участвовал в работе предвыборного штаба Александра Лукашенко в 1994 году, но в последние годы резко критикует действующую власть.

Детский врач анестезиолог-реаниматолог Андрей Витушко, кандидат медицинских наук. Его называют одним из лучших реаниматологов Восточной Европы, коллеги говорят, что он спас жизни тысячам детей. Десятого августа его задержали вместе с женой у Центрального РУВД, где они разыскивали 16-летнего сына.

Педагог, учитель русского языка и литературы Анна Северинец. В июне 2020-го Смолевичская гимназия не продлила с ней контракт. Сама она считает, что причина — в ее стихотворении о сыне Лукашенко Николае. Говорила, что риторическая фигура «братский народ» — одна из самых опасных в белорусской (и не только белорусской) политике.

Кроме того, в совет пригласили культуролога, профессора Белорусского государственного университета культуры и искусств Юлию Чернявскую, а также Владимира Цеслера. Представителям рабочих коллективов и работников сельского хозяйства вакантных мест пока почему-то не нашлось.