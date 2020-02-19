Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации разработал поправки к закону «Об основах охраны здоровья», которые позволят проводить медицинский осмотр, ставить предварительный диагноз и назначать лечение с помощью телемедицины. Об этом рассказал председатель совета, вице-спикер Совета Федерации и секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в ближайшие недели после консультаций с Минздравом. Готовность поддержать инициативу уже выразили Министерство здравоохранения, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Совет по развитию цифровой экономики Совфеда рекомендовал правительству РФ создать программу обучения медицинских работников практическому применению телемедицинских технологий и отметил необходимость закрепить приоритетное использование российских программно-аппаратных средств в здравоохранении.

«Также важно обеспечить и хранение данных в телемедицине с помощью российских систем», — добавил Турчак.

В свою очередь, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев предложил создать централизованные сервисы в здравоохранении: единую платформу для проведения видеоконференций и подключения носимых персональных телемедицинских устройств, а также Центральный архив медицинских изображений.

По его словам, это позволит оптимизировать работу врачей и сложной медицинской техники, а также более полно задействовать созданную интернет-инфраструктуру в медицинских учреждениях.

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