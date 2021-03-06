Благодаря словам соседа по лежакам, британка вовремя обратилась к врачу.

В декабре 2019 года англичанка Молли Грей поехала со своим мужем в отпуск на Филиппины. На пляже какой-то незнакомец пристально разглядывал Молли, однако цель у него была очень благая. Он подошел к девушке и посоветовал показать врачу крупную родинку на коленке, поскольку это может быть рак кожи, а она явно любит загорать на пляже.

Сначала Молли не слишком задумалась об этом, но слова туриста засели у нее в голове. Когда примерно через полгода девушка заметила, что родинка стала расти, она пошла в больницу.

Обследование показало, что Молли пришла как раз вовремя — у нее нашли меланому, как и говорил незнакомец с пляжа. Рак обнаружили на первой стадии, и это очень хорошо — в противном случае проблем было бы куда больше. Молли удалили опухоль и несколько лимфоузлов, чтобы снизить риск рецидива.

Однако у девушки склонность к раку кожи и теперь ей нужно тщательно следовать указаниям медиков. Она должна всегда наносить солнцезащитный крем на открытые участки кожи, принимать витамины, и периодически ложиться в больницу для полного обследования — меланома очень коварна и склонна быстро распространяться по организму.

В беседе с Daily Star она рассказала, что теперь участвует в кампаниях по профилактике рака кожи. Молли помогла собрать крупную сумму для благотворительной программы, а в соцсетях она рассказывает о том, как защитить себя от болезни.

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