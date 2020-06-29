Совет ЕС в понедельник расширил список должностных лиц Венесуэлы, в отношении которых действуют ограничительные меры «из-за их роли в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в Венесуэле», и добавил в него 11 фамилий, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.

«Сегодня Совет добавил 11 высокопоставленных должностных лиц Венесуэлы в список тех, кто подлежит применению ограничительных мер», — говорится в документе.

Сообщается, что теперь в списке находятся 36 человек. «Санкции включают запрет на поездки и замораживание активов. Эти меры направлены против отдельных лиц и не затрагивают население в целом. ЕС продолжит работу по содействию мирному демократическому урегулированию в Венесуэле посредством проведения заслуживающих доверия выборов», — пояснили в ЕС.

Ограничительные меры ЕС в отношении Венесуэлы были введены в ноябре 2017 года. Они включают эмбарго на поставки оружия, а также запрет на поездки и замораживание активов в отношении ряда венесуэльских должностных лиц.