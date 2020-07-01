Совбез ООН поддержал призыв генерального секретаря организации Антониу Гутерреша прекратить огонь во всех конфликтах в мире на фоне пандемии коронавируса — в среду члены СБ приняли соответствующую резолюцию, говорится в заявлении постпреда Германии при ООН Кристофа Хойсгена.

«Совет безопасности поддержал сегодня призыв генерального секретаря к глобальному прекращению огня на фоне COVID-19, приняв резолюцию», — говорится в заявлении.

Резолюция была принята единогласно.

К немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира Гутерреш призвал еще 23 марта. С тех пор Совбез никак не мог договориться по формулировкам резолюции, которая бы официально поддержала призыв генсека. В апреле Франция и Тунис внесли проект соответствующей резолюции на рассмотрение СБ ООН. Тогда основные противоречия разгорелись вокруг того, в каком ключе упоминать в резолюции роль ВОЗ в борьбе с коронавирусом и упоминать ли вообще. Главный спор шел между представителями США и Китая. Ранее Штаты выступили с резкой критикой действий ВОЗ в контексте борьбы с пандемией коронавируса. Страны не пришли к какому-либо консенсусу.

На этой неделе Франция и Тунис внесли новый проект резолюции. В нем, как и в предыдущем варианте, нет прямого упоминания ВОЗ.

Согласно тексту резолюции, который есть в распоряжении Mpravda.com, Совбез выражает глубокую обеспокоенность в связи с разрушительными последствиями пандемии COVID-19 по всему миру, в особенности в странах, охваченных вооруженными конфликтами. В документе отмечается, что СБ признает, что насилие и нестабильность в конфликтах могут усугубить пандемию, и в то же время пандемия может ухудшить гуманитарные последствия конфликтных ситуаций.

В проекте резолюции сказано, что члены СБ ООН учитывают меры, предложенные генсеком организации Антониу Гутеррешем, «в частности, его призыв к немедленному глобальному прекращению огня». СБ полагает, что «беспрецедентные масштабы пандемии COVID-19 могут поставить под угрозу поддержание международного мира и безопасности», говорится в тексте.

Как отмечается в резолюции, СБ ООН «требует общего и немедленного прекращения боевых действий во всех странах… и поддерживает усилия, предпринимаемые генеральным секретарем и его специальными представителями и специальными посланниками в этом отношении». СБ ООН также призывает все стороны в вооруженных конфликтах немедленно обеспечить «устойчивую гуманитарную паузу не менее 90 дней подряд», чтобы способствовать безопасной, беспрепятственной и стабильной доставке гуманитарной помощи.

При этом, как говорится в тексте, СБ ООН подтверждает, что это общее прекращение боевых действий и эта гуманитарная пауза не касается военных операций против запрещенных в России террористических организаций «Исламское государство»*, «Аль-Каиды», «Фронта ан-Нусры»* , а также всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними и другими террористическими группами, обозначенными Советом безопасности.

В резолюции сказано, что СБ ООН просит генсека организации поручить миротворческим операциям — в рамках их мандатов и возможностей — оказывать поддержку властям принимающих стран в вопросе сдерживания пандемии коронавируса. В частности, речь идет о содействии по облегчению гуманитарного доступа к внутренне перемещенным лицам и лагерям беженцев.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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