Союз потребителей России направил письмо в Министерство промышленности и торговли с предложением установить новый обязательный стандарт для ценников на продукты в магазинах.

Авторы инициативы предлагают обязать торговые точки информировать покупателей не только о цене товара в конкретной упаковке, но и о стоимости единицы веса или объема. По мнению представителей Союза потребителей, на ценниках следует указывать как цену пачки или пакета товара независимо от его объема или массы, так и одного килограмма или одного литра.

Предполагается, что это упростит для покупателей сопоставление цен на различные товары в каждой конкретной категории, а также лишит производителей стимула постепенно уменьшать вес или объем упаковок без соответствующего снижения стоимости.

В настоящее время отдельные ритейлеры в России практикуют двойные ценники, однако законодательство не обязывает их это делать.

Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, комментируя инициативу Союза потребителей, отметил, что продавец должен указывать стоимость товара по весу либо за отдельную единицу. Введение обязательных двойных ценников в ведомстве считают излишним, цитируют Евтухова «Известия».

Ранее эксперт Роскачества объяснил, как распознать залежалый товар.