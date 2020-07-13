Союз журналистов России (СЖР) продолжит следить за делом советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Об этом ТАСС в понедельник сообщил глава Союза Владимир Соловьев.

«Будем следить за ситуацией дальше, потому что подобное обвинение все-таки должно сопровождаться той частью информации, которую можно сообщить общественности. Это необходимо для понимания, в чем обвиняют бывшего журналиста Сафронова», — сказал собеседник ТАСС.

Следствие предъявило обвинение в государственной измене бывшему корреспонденту газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Сафронову. Он вину не признает.