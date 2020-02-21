По данным соцопроса, проведенного проектом «Дом Mail.ru», около 15% взрослых россиян живут с родителями или родственниками, 14% снимают квартиру и около 60% граждан России живут в собственном жилье. Об этом 21 февраля рассказывает «РИА Новости».

Из опрошенных граждан меньше трех лет в одной квартире живет 24%, от трех до десяти лет таких оказалось примерно 19%. Больше трети опрошенных, в количестве 38%, заявили о том, что пребывают в одном и том же месте свыше одного десятилетия.

Россиян, сделавших ремонт более трех лет назад, оказалось порядка 34%. В двухгодичном временном отрезке без ремонта признались 26% граждан. У 40% респондентов работы по обновлению жилья проходили менее года назад.

43% признались, что делали ремонт после старых владельцев.

Статистика бюджета отделочных работ в квартирах рассказывает, что больше половины опрошенных готовы заплатить за реставрацию или обновление жилищного пространства свыше 500 тыс. рублей. Самыми экономными среди россиян оказались всего 13%: именно столько людей потратили на ремонт менее 100 тыс.

Опрос проводился с 17 по 19 февраля 2020 года среди 2859 российских пользователей проекта «Дом Mail.ru».

14 февраля сервис для планирования путешествий назвал долю граждан, планирующих провести 23 февраля и 8 Марта дома.