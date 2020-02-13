Около половины (47%) жителей России относятся к Украине плохо, говорится в результатах исследования, проведённого совместно социологами Киевского международного института социологии и Левада-центра.

Доля респондентов, которые относятся к Украине хорошо, составила 42%.

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Исследователи сравнили полученный результат с тем, который был зафиксирован в сентябре 2019 года. Тогда о плохом отношении к Украине сообщали 31% респондентов, о хорошем — 56%.

Аналогичные замеры были сделаны на Украине. Там отношение граждан к России за несколько месяцев также ухудшилось. Позитивное настроение к соседней стране проявили 49% респондентов (на 5% меньше, чем в сентябре), негативное — 39% (на 4% больше).

В России исследование проводилось в январе 2020 года. В нём приняли участие 1603 человека в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ. Погрешность в результатах не превышает 3,4%.

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