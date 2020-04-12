Все новости на карте

России предсказали социальный взрыв после окончания пандемии коронавируса. Причиной станет экономический кризис, который спровоцирует классовый конфликт, а история с эпидемией уже не будет иметь никакого значения.

Такое мнение высказал политолог Валерий Соловей, отметивший, что на сегодня острота отношений между властью и обществом поутихло во всём мире. Государство в данной ситуации, каким бы он не было, оказалось единственной силой, способной противостоять пандемии, пишет URA.RU.

Всё изменится летом, когда пандемия должна пойти на спад либо к ней уже попросту привыкнут.

Тогда на первый план выйдет социальная проблематика: «нам нечего есть; нам негде работать; почему вы нам не даёте денег; почему вы помогаете этим, но не помогаете нам?», — прогнозирует политолог.

Пессимистический сценарий развития событий грозит социальной пропастью между теми, кто умудрился преуспеть в период всеобщего заболевания, и обездоленными и безработными.

Причём, количество последних может оказаться ужасающе высоким, считает Соловей.

«В такой ситуации общественные настроения легко направятся против богатых и сильных. В том числе против власти, против государства», — резюмирует политолог.

Ранее NEWS.ru сообщал, что текущая эпидемия и меры государства по установлению контроля над населением — буквальное воплощение фобий, на которых базируется субкультура так называемых выживальщиков. Само движение людей, которые на досуге готовятся к гипотетической катастрофе, обучаясь жить в трудных условиях и обращаться с огнестрельным оружием.

Видео дня. Пропускной режим будут вводить в Москве со следующей недели