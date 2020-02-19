Люди, которые получают знания о вакцинах преимущественно из социальных сетей, а не из традиционных СМИ, чаще дезинформированы. Об этом говорят результаты исследования, опубликованные в Harvard Kennedy School Misinformation Review.

Ученые из Пенсильванского университета проанализировали данные двух опросов почти 2500 взрослых американцев, проведенных весной и осенью 2019 года.

Как показало исследование, каждый пятый участник был в той или иной степени дезинформирован о вакцинах. Ученые считают, что такой уровень дезинформации опасен, поскольку может снижать уровень охвата вакцинацией.

«Люди, которые получали информацию через традиционные медиа, с меньшей вероятностью поддерживали заявления против вакцинации от распространенных заболеваний», – отметил ведущий автор Доминик Стекула (Dominik Stecula).

Вторым важным фактором, связанным с неправильной информированностью о вакцинах, было недоверие к экспертам.

Согласно данным опроса, 18% респондентов считали, что вакцины вызывают аутизм; 15% – что они токсичны; 20% – что родители должны сами решать, прививать ли ребенка; 19% – что для иммунитета будет лучше, если перенести болезнь, а не прививаться.

Исследование показало стойкость дезинформации. Уровень информированности большинства участников (81%) был примерно одинаковым во время обоих опросов: как весной, так и осенью. Широкое освещение вопросов вакцинации в новостях и попытки повышения осведомленности людей принесли скромный успех.

Знания 19% опрошенных изменились в промежутке между весенним и осенним опросами. При этом, уровень дезинформированности увеличился у 64% респондентов из этой группы.