Два сотрудника постоянного представительства Польши при ООН отозваны на родину из-за звонка российских пранкеров президенту республики Анджею Дуде, сообщает МИД Польши.

Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) позвонили Дуде от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Запись разговора пранкеры опубликовали на своем канале в YouTube. В воскресенье Дуда был переизбран президентом Польши на второй срок. Вован и Лексус позвонили Дуде под предлогом поздравлений с его победой на президентских выборах.

«В связи с телефонной провокацией лиц, выдающих себя за генерального секретаря ООН, в отношении президента Польши Анджея Дуды министерство иностранных дел сообщает, что в рамках компетенций дипломатического ведомства были приняты меры с целью выяснения этого дела», — говорится в сообщении.

В результате проведенного разбирательства «в отношении двух сотрудников постоянного представительства Польши при ООН в Нью-Йорке наступили служебные последствия — они были отозваны из учреждения (постпредство)», рассказали в МИД.

Министерство иностранных дел отмечает, что не предоставляет подробную информацию «в связи с характером этого дела».

В разговоре с Дудой пранкеры затронули вопрос о Второй мировой войне. Дуда заявил, что «с господином (президентом РФ Владимиром) Путиным у нас дискуссия об истории, он обвинил нас в том, что Польша начала Вторую мировую войну». При этом польский президент подчеркнул, что Россия, хоть и внесла значительный вклад в победу над фашизмом, оккупировала Польшу. В ответ «генсек» напомнил о Львове, некогда польском городе, который вошел в состав Украины. Дуда ответил, что «это разные вещи в понимании истории — это был дружеский подарок, а русские занимались оккупацией».

После чего «генсек» предложил президенту Польши забрать назад Львов и другие города. Дуда несколько раз переспросил, что имеет в виду его собеседник, а затем возмущенно воскликнул: «Нет, это Украина! Нет, нет, нет, нет никаких дискуссий об этом в Польше, сейчас это часть Украины и точка. Нет, нет, нет». И еще несколько раз повторил: «Нет, нет, нет».

Позже пранкеры пообещали рассказать польским спецслужбам, каким образом они смогли позвонить главе государства.