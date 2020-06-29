Сотрудники министерства внутренних дел Абхазии досрочно приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщает пресс-служба ведомства республики.

Основной день голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в Абхазии состоится 1 июля в помещении консульского отдела посольства России в Сухуме.

«По инициативе министра внутренних дел Дмитрия Дбар и согласованию с посольством России в Абхазии сотрудники милиции досрочно проголосовали по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как уточняет министерство, в голосовании приняли участие более 700 сотрудников органов внутренних дел.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.

Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 30 июня.

Голосование по поправкам в Конституцию: день пятый 1 из 14

По итогам первых четырех дней голосования явка превысила 27 процентов.

2 из 14

На избирательные участки уже пришли более 40 миллионов человек.

3 из 14

Больше половины из них голосовали в специальных помещениях, еще треть — на дому или придомовых территориях.

4 из 14

Общая явка на электронное голосование, которое проходит в Москве и Нижегородской области, превысила 80 процентов.

5 из 14

Всего на электронное голосование были зарегистрированы 1 190 726 человек, проголосовали более 939 тысяч.

6 из 14

По данным опроса ВЦИОМ, большинство проголосовавших поддержали поправки в Конституцию.

7 из 14

Около 76 процентов россиян сказали, что проголосовали за, 23,6 процента — против, 0,4 процента испортили бюллетень.

8 из 14

Опросы проводили на 800 избирательных участках в 25 регионах с 25 по 28 июня.

9 из 14

Женщина голосует у себя дома в Новосибирске.

10 из 14

Жительница Екатеринбурга опускает бюллетень в переносную урну для голосования на избирательном участке на придомовой территории.

11 из 14

В информационном центре ЦИК России.

12 из 14

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.

13 из 14

В Крыму проголосовали более половины зарегистрированных избирателей.

14 из 14

Большинство россиян планируют проголосовать по поправкам 1 июля, в выходной день.

1 из 14

По итогам первых четырех дней голосования явка превысила 27 процентов.

2 из 14

На избирательные участки уже пришли более 40 миллионов человек.

3 из 14

Больше половины из них голосовали в специальных помещениях, еще треть — на дому или придомовых территориях.

4 из 14

Общая явка на электронное голосование, которое проходит в Москве и Нижегородской области, превысила 80 процентов.

5 из 14

Всего на электронное голосование были зарегистрированы 1 190 726 человек, проголосовали более 939 тысяч.

6 из 14

По данным опроса ВЦИОМ, большинство проголосовавших поддержали поправки в Конституцию.

7 из 14

Около 76 процентов россиян сказали, что проголосовали за, 23,6 процента — против, 0,4 процента испортили бюллетень.

8 из 14

Опросы проводили на 800 избирательных участках в 25 регионах с 25 по 28 июня.

9 из 14

Женщина голосует у себя дома в Новосибирске.

10 из 14

Жительница Екатеринбурга опускает бюллетень в переносную урну для голосования на избирательном участке на придомовой территории.

11 из 14

В информационном центре ЦИК России.

12 из 14

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.

13 из 14

В Крыму проголосовали более половины зарегистрированных избирателей.

14 из 14

Большинство россиян планируют проголосовать по поправкам 1 июля, в выходной день.