Сотрудники министерства внутренних дел Абхазии досрочно приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщает пресс-служба ведомства республики.
Основной день голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в Абхазии состоится 1 июля в помещении консульского отдела посольства России в Сухуме.
«По инициативе министра внутренних дел Дмитрия Дбар и согласованию с посольством России в Абхазии сотрудники милиции досрочно проголосовали по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Как уточняет министерство, в голосовании приняли участие более 700 сотрудников органов внутренних дел.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 30 июня.
Голосование по поправкам в Конституцию: день пятый1 из 14
По итогам первых четырех дней голосования явка превысила 27 процентов.2 из 14
На избирательные участки уже пришли более 40 миллионов человек.3 из 14
Больше половины из них голосовали в специальных помещениях, еще треть — на дому или придомовых территориях.4 из 14
Общая явка на электронное голосование, которое проходит в Москве и Нижегородской области, превысила 80 процентов.5 из 14
Всего на электронное голосование были зарегистрированы 1 190 726 человек, проголосовали более 939 тысяч.6 из 14
По данным опроса ВЦИОМ, большинство проголосовавших поддержали поправки в Конституцию.7 из 14
Около 76 процентов россиян сказали, что проголосовали за, 23,6 процента — против, 0,4 процента испортили бюллетень.8 из 14
Опросы проводили на 800 избирательных участках в 25 регионах с 25 по 28 июня.9 из 14
Женщина голосует у себя дома в Новосибирске.10 из 14
Жительница Екатеринбурга опускает бюллетень в переносную урну для голосования на избирательном участке на придомовой территории.11 из 14
В информационном центре ЦИК России.12 из 14
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.13 из 14
В Крыму проголосовали более половины зарегистрированных избирателей.14 из 14
Большинство россиян планируют проголосовать по поправкам 1 июля, в выходной день.
1 из 14
По итогам первых четырех дней голосования явка превысила 27 процентов.
2 из 14
На избирательные участки уже пришли более 40 миллионов человек.
3 из 14
Больше половины из них голосовали в специальных помещениях, еще треть — на дому или придомовых территориях.
4 из 14
Общая явка на электронное голосование, которое проходит в Москве и Нижегородской области, превысила 80 процентов.
5 из 14
Всего на электронное голосование были зарегистрированы 1 190 726 человек, проголосовали более 939 тысяч.
6 из 14
По данным опроса ВЦИОМ, большинство проголосовавших поддержали поправки в Конституцию.
7 из 14
Около 76 процентов россиян сказали, что проголосовали за, 23,6 процента — против, 0,4 процента испортили бюллетень.
8 из 14
Опросы проводили на 800 избирательных участках в 25 регионах с 25 по 28 июня.
9 из 14
Женщина голосует у себя дома в Новосибирске.
10 из 14
Жительница Екатеринбурга опускает бюллетень в переносную урну для голосования на избирательном участке на придомовой территории.
11 из 14
В информационном центре ЦИК России.
12 из 14
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.
13 из 14
В Крыму проголосовали более половины зарегистрированных избирателей.
14 из 14
Большинство россиян планируют проголосовать по поправкам 1 июля, в выходной день.