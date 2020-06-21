Пожар в «Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наш дом» в Зеленоградске под Калининградом удалось локализовать. Детей разместили в детском саду.

По предварительным данным, пострадавших при чрезвычайной ситуации нет.

«Детей разместили в детском саду номер шесть. Всего был эвакуирован 101 человек», — сообщили в диспетчерской службе Зеленоградского городского округа.

Как уточнили в ГУ МЧС по области, вспыхнувший около 01.00 мск огонь охватил 150 метров кв. площади. Возгорание произошло в чердачном помещении пристройки спортзала с выходом огня на кровлю.