Техперсонал Белтелерадиокомпании сообщает о намерении бастовать в соответствии с законом, перебоями с вещанием это не грозит, заявил Mpravda.com глава Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.

В субботу в Минске прошла встреча коллектива медиахолдинга, который объединяет государственные телеканалы, с пресс-секретарем президента Белоруссии Александра Лукашенко Натальей Эйсмонт и спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой. Сотрудники рассказали, что поднимали вопрос освещения протестов. По мнению одних, удалось найти компромисс, другие утверждают, что представители власти высказались за необходимость провести еще одну встречу по вопросам освещения событий. Несколько человек сообщили, что приняли решение уволиться.

Кривошешев сообщил, что присутствовал на этой встрече, и там «разговор был очень разный». «Там были те, кто против забастовки, те, кто поддерживает. Кого-то удалось успокоить, кого-то нет», — отметил Кривошеев..

Он отметил, что сотрудники компании заявляют о намерении соблюдать закон и бастовать в соответствии с его требованиями. «Проводятся встречи с ними, завтра будет еще одна, в понедельник», — сказал он.

По словам Кривошеева, в субботу выступил техперсонал Белтелерадиокомпании. «Техперсонал, не корреспонденты. Говорят о том, что могут устроить забастовку», — пояснил он.

На вопрос о том, грозит ли происходящее перебоями с вещанием, он ответил отрицательно: «Нет-нет, не грозит».

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Акции протеста проходили в разных городах страны, но наибольшее число митингующих собралось в Минске.

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По данным правозащитников, в ходе беспорядков в белорусской столице десятки человек получили ранения.

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МВД республики опровергло эту информацию. "Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", — подчеркнули в министерстве.

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Силовики вытеснили протестующих из центра Минска.

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Против митингующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

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В СК Белоруссии заявили, что митингующие использовали скамейки, палки, булыжники, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости.

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Российские власти предостерегли от участия в акциях в соседней стране.

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"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.

19 из 20

Премьер-министр Польши предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Белоруссии.

20 из 20

Акция протеста в Минске.

1 из 20

Многочисленные акции протеста начались в Белоруссии после оглашения первых данных exit poll.

2 из 20

Разгонять собравшихся вышли силовики.

3 из 20

Для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы и, по некоторым данным, резиновые пули.

5 из 20

Среди них не только активисты, но и наблюдатели на участках и журналисты российского телеканала "Дождь".

6 из 20

Акции протеста проходили в разных городах страны, но наибольшее число митингующих собралось в Минске.

7 из 20

По данным правозащитников, в ходе беспорядков в белорусской столице десятки человек получили ранения.

8 из 20

Правозащитный центр "Весна" сообщил о гибели одного человека в результате наезда спецтехники.

9 из 20

МВД республики опровергло эту информацию. "Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", — подчеркнули в министерстве.

10 из 20Врачи госпитализируют пострадавшего во время акции протеста в Минске. 11 из 20

Силовики вытеснили протестующих из центра Минска.

12 из 20

Против митингующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

13 из 20

В СК Белоруссии заявили, что митингующие использовали скамейки, палки, булыжники, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости.

14 из 20

Задержанным грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

15 из 20

Тем временем протесты выходят за пределы страны.

16 из 20

Граждане Белоруссии начали устанавливать палатки у посольства республики в Варшаве.

17 из 20

Российские власти предостерегли от участия в акциях в соседней стране.

18 из 20

"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.

19 из 20

Премьер-министр Польши предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Белоруссии.

20 из 20

Акция протеста в Минске.