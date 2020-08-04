Казалось бы, у новоиспечённой мамы Александры Черно должно быть всё хорошо и радостно, но не тут-то было. Сама девушка рассказывала подписчикам и зрителям, что роды прошли благополучно, но предшествовали этому и весьма возмутительные моменты. Так, схватки очень сильно напугали Александру, поэтому она начала скандалить с врачами, используя оскорбительную и нецензурную лексику, запретила к себе прикасаться. К счастью, анестезия подействовала вовремя и медикам удалось провести операцию кесарево сечения благополучно.



Одна из сотрудниц роддома в своём профиле в соцсети выложила фото Йоси с новорождённым, рассекретив имя ребёнка. Также девушка поведала, что малыш находится полностью на искусственном питании, а кормит его отец. Гневу Саши не было предела. Именно в этот момент супруги Оганесян решили всем рассказать, что назвали мальчика Стефаном, чтобы никто не узнал его имя из посторонних уст.



Саша Черно была настроена очень категорично, пригрозила, что напишет множество постов, чтобы отговорить всех рожать в Щёлково. Начальство роддома решило не доводить историю до скандала, поэтому сотрудницу, разозлившую Черно, поспешили уволить, хоть девушка и попросила прощения у Александры. Новоиспечённая мама рассказала, что решила отпустить ситуацию и больше не держит зла.