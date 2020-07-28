Мария Князева. Крепость международного сотрудничества, в том числе с участием представителей России, Евросоюза, Китая и США позволила добиться успеха в проекте по созданию экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в видеообращении на церемонии начала сборки реактора.

«Сегодня мы отмечаем нечто большее, чем просто технический рубеж. Я бы хотела особенно выделить три вещи. Во-первых, силу международного сотрудничества… Я хочу поблагодарить наших партнеров из Китая, Индии, Японии, Кореи, России и США за то, что они проделали этот путь с Европейским союзом. Без вашего участия и вклада мы не были бы здесь сегодня», — сказала она.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил по этому случаю, что совместная реализация крупнейшими мировыми державами проекта ИТЭР показывает, как страны могут перешагнуть через разногласия между собой и объединиться ради общего блага.

Демонстрационный реактор ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) строится рядом с исследовательским центром Кадараш на юге Франции совместно Евросоюзом, Россией, Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и США. Это будет первая крупномасштабная попытка показать возможность использования термоядерной реакции для получения энергии в промышленных масштабах. В случае успеха проекта ИТЭР человечество сможет рассчитывать на обладание практически неисчерпаемым источником энергии. Планируется, что пуск реактора и получение на нем первой плазмы состоятся в 2025 году.

В проекте ИТЭР принимают участие в общей сложности 35 стран — в том числе 29 стран Евросоюза, а также Россия, США, Индия, Китай, Япония, Южная Корея. Объединенная Европа, как страна-хозяйка реактора ИТЭР, вносит 45% от стоимости сооружения установки, остальные страны, включая Россию, – по 9%.

В основе реактора ИТЭР лежит система токамак (тороидальная камера с магнитными катушками), разработанная в 1950-е годы прошлого столетия академиками Игорем Таммом и Андреем Сахаровым. ИТЭР – это следующий логический шаг развития программ исследований в области управляемого термоядерного синтеза (УТС), необходимая ступень в деле демонстрации возможности получения электроэнергии на основе термоядерного синтеза.