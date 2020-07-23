Взяла пример с вора, укравшего сотовый телефон, дознаватель отдела полиции «Северное Тушино» в звании лейтенанта. Дама порылась в мобильнике задержанного и обогатилась за чужой счет на 26 тысяч рублей.

Как стало известно «», женщина-лейтенант расследовала несложное дело о хищении мобильника у пассажира такси. Водитель уверял, что нашел гаджет после того, как клиент покинул салон. Он поехал в общежитие, собираясь на следующий день сдать находку в полицию. Но стражи порядка нагрянули к шоферу раньше. Телефон был изъят, а мужчину арестовали. Вскоре жена таксиста пошла на поклон к дознавателю. Ведь среди изъятых вещей мужа были его собственный телефон, а главное – кредитная карточка, на которую «капнула» зарплата. Семье нужно было срочно гасить кредит, и деньги были как нельзя кстати. Однако дознаватель заявила, что не знает, где имущество обвиняемого. В действительности вещи хранились у нее в кабинете, чем старлей умело воспользовалась. Когда мужчина вышел на свободу (кстати, его не стали наказывать за кражу телефона, поскольку парень фактически отбыл свой срок в СИЗО), он увидел, что «лоток» для сим-карты в телефоне поврежден, а сама «симка» отсутствует. Так как кредитка была привязана к номеру, воровке не составило труда снять чужие деньги. Она сделала два перевода на свою карту и пополнила баланс на собственном телефоне.

Признавать свою вину женщина-дознаватель отказалась. Кстати, они с таксистом были земляками (оба из Саратовской области), но даже это обстоятельство не заставило сотрудницу полиции хотя бы извиниться перед пострадавшим. В отличие от таксиста дама в погонах получила свой срок – правда, не связанный с лишением свободы. Решением Дорогомиловского суда она приговорена к 3 годам условно.