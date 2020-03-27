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Сотрудница колбасного завода в Москве вызвала скорую и полицию после того, как её коллега чихнула. Ей показалось, что у 61-летней женщины присутствуют симптомы коронавируса.

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Как стало известно телеканалу РЕН ТВ, начальство работницы решило отправить её до выздоровления на больничный и отпустило домой. Испуганная 60-летняя коллега решила проследить за тем, что сослуживица получит необходимую медицинскую помощь и вызвала ей скорую. Когда женщина вернулась в общежитие, где проживает пенсионерка, комендант, по ее словам, скрыл тот факт, что в здании находится человек, у которого возможно есть коронавирус.

На место инцидента прибыли полице1ские. Прибывшие по вызову медики обследовали женщину, которой вызывали скорую и констатировали, что температуры у неё нет, градусник показал 36,8. Небольшой кашель был подтверждён, но состояние больной оценивается как нормальное, а потому женщина не нуждается в госпитализации.

По факту данного инцидента проводится проверка. С перепугавшейся и устроившей панику из-за кашля у знакомой женщиной провели профилактическую беседу о соблюдении норм безопасности.

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