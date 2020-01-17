Сотрудница банка из американского города Портленд, штат Орегон лишилась работы из-за того, что перед Рождеством отдала свои деньги клиенту, которому задержали зарплату. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Эмили Джеймс (Emily James) работала старшим специалистом в колл-центре банка. Ей поступил звонок от клиента Марка Евгенио (Marс Eugenio), который сообщил, что из-за задержки в переводе зарплаты он останется без денег на праздники. Евгенио больше часа разговаривал с Джеймс, но она не могла помочь ему: выплату в размере более тысячи долларов (61,6 тысячи рублей) можно было осуществить только после Рождества. Клиент пожаловался, что у него нет денег даже чтобы добраться до дома.

Евгенио находился недалеко от офиса колл-центра, и Джеймс решила совершить добрый поступок и помочь ему. Она отпросилась у руководителя и приехала на автомобильную заправку, где находился клиент. Американка отдала ему свои 20 долларов (1,2 тысячи рублей) на бензин.

Через неделю после этого Джеймс вызвало руководство. Ей сообщили, что банк вынужден уволить ее из-за неразрешенное взаимодействие с клиентом. Разрешивший ей уехать с работы руководитель тоже был уволен.

Сначала Джеймс хотела вернуть себе работу, так как чувствовала, что с ней поступили несправедливо, но позже передумала. Она сказала, что не хочет продолжать работать с теми, кто так поступил.

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