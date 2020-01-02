Виновных в нарушении прав заключенных в СИЗО в Кемеровской области привлекли к строгой дисциплинарной ответственности. Об этом сообщили в ГУФСИН России по Кемеровской области.

Так в ведомстве прокомментировали видео, появившееся в интернете. На нем сотрудники СИЗО выводили заключенных из камер, кричали на них и били по головам и спинам.

По данным управления службы, события происходили в 2017 году в СИЗО-5. «Управлением собственной безопасности ГУФСИН России по Кемеровской области — Кузбассу была проведена служебная проверка», — цитирует его ТАСС.

Лица, причастные к данному инциденту были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Полученные по итогам проверки материалы направлены по подследственности, отметили в главке.

В октябре замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко заявил, что ведомство будет добиваться привлечения к уголовной ответственности начальника исправительной колонии в Петрозаводске Ивана Савельева в связи с избиением им осужденного. Видеозапись избиения появилась ранее в некоторых Telegram-каналах и СМИ.