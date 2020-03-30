Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявлены обвинения в хищении денег молодежных организаций партии. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщили в МВД РФ.

«В августе 2018 года следователем СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения денежных средств молодежных организаций, подконтрольных ЛДПР», — говорится в комментарии МВД России, опубликованном на сайте ведомства.

В ходе расследования обвиняемые настаивали на проведении очных ставок с сыном лидера политической силы Владимира Жириновского, депутатом Госдумы Игорем Лебедевым. С их слов, якобы похищенные средства они тратили по его указанию.

«До октября 2019 года И.В. Лебедев категорически отказывался от очных ставок с обвиняемыми», — продолжили в ведомстве. В январе 2020 года уголовное дело направлено в прокуратуру Москвы, но возвращено из-за указанных в расследовании пробелов и из-за необходимости проведения еще одной экспертизы.

Ход расследования контролирует следственный департамент МВД России, 3 марта дело передано в следственное управление по центральному административному округу ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.