Региональное управление ФСБ в среду изучает финансовые документы красноярского футбольного клуба «Енисей». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевое управление министерства спорта 12 февраля.

«ФСБ проводит расследование относительно действий предыдущей администрации клуба и изучает финансовые документы. Но пока речи о выемке документов и изъятия техники не идет», — сказали в Минспорта.

В ноябре 2019 года должность директора клуба покинул Денис Рубцов. Сейчас ее занимает Алексей Ивахов.

Газета «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Telegram-канал «Мутко против» уточняет, что следователи изучают контракты игроков, которые пришли в клуб при прошлом руководстве. Спецслужбу заинтересовало появление дополнительных соглашений с компенсацией — «золотых парашютов», — выплачиваемых в случае расторжения соглашения.

Издание отмечает, что ранее сообщалось о финансовых проблемах клуба.

27 января 2020 года губернатор Красноярского края Александр Усс возмутился зарплатами футболистов «Енисея» при отсутствии «соответствующего результата». «Взятые предыдущим руководством ФК «Енисей» обязательства значительно превышают запланированное нашим бюджетом финансирование команд. Осенью 2019 года некоторым игрокам безо всяких на то оснований повысили зарплату с января 2020 года. И теперь ее уровень составляет от 800 тыс. до 1,4 млн рублей в месяц. При этом команда сегодня находится на 17-м месте из 20», — приводит слова Усса сайт красноярского телеканала ТВК.

Чиновник выразил уверенность, что новый единый учредитель поможет контролировать работу и соблюдение финансовой дисциплины профессиональных спортивных клубов края.

«Енисей» в сезоне-2018/19 впервые в истории участвовал в Российской премьер-лиге. По итогам чемпионата он занял последнее место и выбыл в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). В текущем сезоне клуб занимает 17-е место в турнирной таблице национальной лиги с 25 очками после 25 игр.

Как стало известно 15 января, следственный департамент МВД допросил президента Российской премьер-лиги Сергея Прядкина по делу первого в стране договорного матча между клубами «Чайка» и «Черноморец». Следствие считает, что результат игры был подстроен. Силовики провели около 20 обысков в офисах команд и в домах их руководителей и допросили нескольких игроков.