Сотрудники красноярского управления ФСБ и новосибирского пограничного управления ФСБ задержали пять человек, которые организовали канал незаконной миграции в Россию и вывоз детей из страны по фиктивным документам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Красноярскому краю в понедельник, 17 февраля.

Четверо задержанных являются гражданами России, пятый участник противоправной группы гражданин одной из среднеазиатских республик. По версии следствия, на протяжении 2019 года организаторы продавали поддельные документы о продлении действия патента иностранцам, которые с его помощью продлевали миграционный учет. Предположительно, они содействовали незаконному нахождению на территории региона более 200 иностранцев.

Кроме того, часть задержанных организовала незаконный вывоз несовершеннолетних российских граждан за пределы страны по фиктивным нотариальным согласиям. В отношении трех злоумышленников на данный момент заведено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции», против еще двух дело по статье «Незаконное пересечение границы РФ».

15 января в Дмитрове Московской области на одной из строек задержали рабочих из Латинской Америки. Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней местной жительницы по статье об организации незаконной миграции. Ранее предприятия, привлекающие на работу иностранцев, предложили освободить от плановых проверок.