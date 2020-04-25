Сотрудник одной из бригад московской скорой помощи дал интервью «Вечерней Москве», в котором рассказал, как он переболел коронавирусной инфекцией.

По словам медика, вначале у него были симптомы обычной простуды; температура до 38 градусов, кашель, упадок сил. Он взял больничный и неделю лечился дома. Через несколько дней мужчина стал испытывать затруднения с дыханием и из-за отсутствия положительной динамики спустя неделю поехал в больницу.

Там ему сделали компьютерную томографию и обнаружили двустороннюю пневмонию.

«Тест мне сделали еще 5 апреля, он дал отрицательный результат. Его взяли в первый день, как только я вызвал участкового терапевта. В больнице, в приемном отделении, у меня взяли мазки, они оказались уже положительными. Все мазки делают в течение трех дней. Стали капать антибиотики, сразу полегчало», — отметил сотрудник скорой.

Мужчина был госпитализирован в Коммунарку и провел там пять дней.

«Если учесть, что легкие были повреждены вирусом практически полностью, «подняли» меня быстро. Возможно, сказалось и то, что молодые и здоровые коронавирус переносят лучше, а также лучше реагируют на антибиотики», — рассказал медик.

При этом сотрудник скорой затруднился сказать, где мог заразиться вирусом. Он предполагает, что возможно это случилось во время поездок в общественном транспорте. На работе он, как и все сотрудники, надевал спецодежду, защитный комбинезон, перчатки, респиратор и очки.

На данный момент мужчина находится дома в изоляции, у него дважды брали мазки, он ждет повторного подтверждения об отсутствии коронавируса.

По состоянию на 24 апреля в России общее число зараженных коронавирусом достигло 68 622 человек, умерли 615 пациентов, 5568 человек выздоровели.

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