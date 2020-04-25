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Сотрудник Росгвардии спас собаку, которая застряла в коммуникационном коллекторе, передает Москва 24.

Он шел на службу по улице Главмосстроя, когда к нему подошла женщина и рассказала, что животному нужна помощь. Собака застряла в коллекторе, однако москвичка не решилась полезть туда.

Росгвардеец откликнулся на просьбу и аккуратно извлек животное из коллектора. Женщина решила отвести собаку к ветеринару несмотря на то, что у животного не было видимых повреждений.

Ранее в Мосприроде рассказали, что на улицах Москвы стали чаще появляться лисы и утки. В учреждении подчеркнули, что это связано как с поиском пары в связи с наступлением брачного периода, так и с тем, что людей стало меньше из-за режима самоизоляции.

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