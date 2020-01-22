По уголовному делу о гибели постояльцев в пермском мини-отеле «Карамель» задержан сотрудник ГУ МЧС по Пермскому краю Разиф Исмакаев, сообщается на сайте Следственного комитета России в среду, 22 января.

Следствие установило, что в работе отеля еще в феврале 2019 года были выявлены нарушения, в связи с чем хостел должен был приостановить оказание гостиничных услуг.

Уголовное дело возбуждено по факту халатности, повлекшей смерть двух и более лиц, допущенной сотрудниками пермского МЧС.

В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного, а также продолжается проведение следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

Трагедия произошла в ночь на 20 января в мини-отеле, размещенном на цокольном этаже жилого дома. В результате прорыва трубы помещение залило кипятком. Находившиеся внутри люди не смогли выбраться наружу. Погибли пять человек, еще шестеро пострадали.

Расследование уголовного дела было передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

В Госдуме в связи со случившимся предложили запретить размещать отели на цокольных этажах.