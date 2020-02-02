Директор департамента розничных продуктов СМП Банка Алена Тузова рассказала, как распознать телефонного мошенника. Об этом в воскресенье, 2 февраля, сообщает «Российская газета».

«Если вы получили звонок и ваш собеседник сообщает, что он сотрудник службы безопасности или другого подразделения банка и с вашей карты якобы пытаются списать деньги, в первую очередь попросите его представиться — назвать полностью должность, фамилию и имя. После этого уточните, о какой банковской карте идет речь, и попросите назвать ее номер. Как правило, полными данными мошенники не обладают, и собеседник, скорее всего, попытается обойти этот вопрос», — сказала Тузова.

Кроме того, необходимо насторожиться, если собеседник пытается надавать на вас. Сотрудники банка, по мнению экспертов, не станут создавать стрессовых ситуаций для клиента.

«Важно знать, что сотрудник банка никогда и ни при каких обстоятельствах не попросит назвать номер или пин-код карты, CVV-код (это последние три цифры на обратной стороне банковской карты), пароль для входа в личный кабинет клиента или код из СМС-сообщений», — добавила Тузова.

Вместе с тем все чаще злоумышленники получают доступ к персональным данным клиентов и без звонков. Такую информацию они могут получить на сайтах интернет-магазинов. Как следствие, специалисты рекомендуют завести отдельную банковскую карту для оплаты услуг и товаров в Сети.

В случае если пользователь обнаружил незаконные списания с его счета, то следует срочно обратиться в банк и заблокировать карту. Разбираться в ситуации, как рекомендуют специалисты, следует уже после этой процедуры.

11 декабря злоумышленники в Магадане выманили у пенсионерок полмиллиона рублей. Злоумышленники действовали под видом профессиональных трейдеров и сотрудников банка.

10 декабря телефонные мошенники похитили у мурманской пенсионерки более 500 тыс. рублей. Женщине поступил звонок на телефон с неизвестного номера. Злоумышленник представился сотрудником службы безопасности банка и начал убеждать ее назвать ему персональные коды и реквизиты банковской карты. Потерпевшая выполнила все инструкции мошенника и через какое-то время поняла, что ее обманули.