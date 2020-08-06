Сотрясение мозга считается легкой травмой головы, которая проходит бесследно. Новые данные свидетельствуют о том, что имеются отдаленные неблагоприятные последствия со стороны нервной системы

Сотрясение мозга способно нарушить работу нервной системы, а также негативно повлиять на снабжение мозга кислородом. Пострадавшие, как правило, выздоравливают в течение недели после травмы, но могут иметь долгосрочные последствия.

Предыдущие исследования изучали взаимосвязь между сотрясением мозга и развитием различных неврологических и психологических расстройств. Но многие из указанных исследований основаны на оценке самих пациентов или в них не учитываются потенциально важные сопутствующие состояния.

В новом исследовании ученые использовали данные о состоянии здоровья населения в одной из провинций Канады за период с 1990 по 2015 гг. Целью исследования служило выяснение связи между сотрясением мозга и развитием тревожности, синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), расстройств настроения, деменции или болезни Паркинсона.

В течение 25-летнего периода наблюдения в исследование было включено 47 483 человека с сотрясением мозга, среди них — 28 021 мужчин и 19 462 женщин, средний возраст участников составил 25 лет и 21 год, соответственно.

Каждого из участников сравнивали с тремя другими людьми, у которых не было сотрясения мозга, подобранными по возрасту, полу и региону проживания. Контрольная группа состояла из 81 871 мужчин и 57 159 женщин.

После учета факторов, потенциально влияющих на результаты анализа, в том числе дохода, уровня образования и наличия сопутствующих заболеваний, ученые обнаружили, что СДВГ оказался на 39% более вероятным среди тех, кто получил сотрясение мозга.

Аналогично, расстройства настроения и тревожность встречались у них на 72% чаще. Особенно эта тенденция была выражена среди женщин, которые на 28% чаще, чем мужчины, после сотрясения мозга становились гиперактивными и на 7% чаще страдали депрессивными и тревожными расстройствами.

Кроме того, сотрясение мозга также было связано с повышением риска развития деменции на 72% и болезни Паркинсона на 57%.

Оказалась важна и частота сотрясений. Так, второе сотрясение мозга усиливало связь с повышенным риском деменции, в то время как три или более сотрясений — связь с расстройствами настроения, тревожности и болезнью Паркинсона.

СДВГ после сотрясения мозга был более вероятным у молодых людей, в то время как деменция и болезнь Паркинсона — у пожилых.

Ограничением исследования служило то, что оно было наблюдательным и не может устанавливать причины обнаруженных взаимосвязей. Другие ограничивающие факторы включают в себя отсутствие данных анамнеза болезни и тот факт, что исследовались только люди в одной провинции Канады.

doi.org/10.1136/fmch-2020-000390

