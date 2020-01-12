Власти Москвы потратят 10 млн рублей на то, чтобы сделать сотовые антенны в городе менее заметными для граждан и более гармонично смотрящимися в пейзаже российской столицы. Об этом говорится в конкурсной документации мэрии, с которой ознакомились «Известия».

Новые правила предлагается представить для обсуждения экспертам и операторам связи во II-III квартале нынешнего года. Отмечается, что такое решение приняли в связи с ожидаемым увеличением количества сотовых станций в российской столице при развертывании в 2020–2025 годах сетей 5G. В мэрии Москвы считают, что из-за этого облик города, в частности, его исторический центр может серьезно пострадать.

Руководство Москвы разработает требования к размерам допустимого оборудования, его оформлению и цвету. Из-за этого у разработчиков станций сетей 5G будет четкое понимание, как должно выглядеть их оборудование, чтобы его установили в Москве.

Инициативу департамента информационных технологий Москвы (ДИТ) уже поддержали такие российские компании сотовой связи, как МТС, Tele2, «Мегафон» и др.

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