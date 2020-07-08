Около 400 военнослужащих и 30 единиц техники из состава Операции объединенных сил привлечены к тушению пожара в Луганской области, на подконтрольной Киеву территории. Об этом сообщили в пресс-службе ООС.

Пожар произошел в Новоайдарском районе Луганской области. В ГСЧС сообщили, что огонь распространился 6 июля из-за возгорания сухой травы и лесного массива в селах Осколоновка и Капитаново. Площадь пожара составила 50 гектаров, пожар локализовали. Однако из-за усиления ветра и высокой температуры воздуха (+38 градусов) – огонь распространился к селу Смоляниново.

«Почти 400 военнослужащих Вооруженных сил и около 30 единиц техники активно помогают тушить пламя и ликвидировать очаги возгорания», — отмечается в сообщении.

К ликвидации возгорания привлекли подразделения из резерва и районов отвода войск от линии соприкосновения в Донбассе, а также тыловые подразделения и военные пожарные команды. Более 15 экипажей санитарных автомобилей и восемь вертолетов Ми-8 участвуют в эвакуации обожженных пострадавших.

По данным главы МВД Украины Арсена Авакова, в результате пожара погибли шесть человек. Также уничтожено 80 дачных домов и 30 жилых домов в селе Смоляниново. Более тысячи спасателей, подразделения МВД в количестве 500 полицейских работают в районе. Специалисты прибыли на помощь из Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областей. Из Краматорска вылетело два пожарных самолета АН-32П ГСЧС.

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на помощь спасателям подразделения Нацгвардии и Вооруженных сил.