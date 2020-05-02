Сотни жителей Петербурга и Ленинградской области приняли участие в дрифт-шоу, несмотря на режим самоизоляции, введенный на фоне распространения коронавируса, сообщает 2 мая РЕН ТВ.

По данным телеканала, для участников мероприятия были открыты точки общепита, а также предлагался кальян.

На парковке неподалеку от одного из футбольных стадионов собралось около 100 автомобилей.

Водители показывали мощность своих машин, дрифтуя по асфальту, а другие общались, слушали музыку, танцевали.

В Санкт-Петербурге, как и в других регионах России, продлены до 11 мая режим повышенной готовности и обязательная самоизоляция.

Жителям города рекомендовано носить защитные маски.

30 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что уже можно надеяться на выход России на плато по заболеваемости, однако всё будет зависеть от дисциплины каждого жителя страны. В случае нарушения изоляции на майские праздники не исключена вторая волна COVID-19.