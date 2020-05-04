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В Калининграде около 350 медработников отказались работать в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции, заявил региональный министр здравоохранения Александр Кравченко. Произошедшее, по словам чиновника, спровоцировало дефицит кадров прямо перед пандемией COVID-19, сообщает РИА Новости.

В числе медиков, отказавшихся работать, — 100 врачей и около 250 сотрудников среднего медперсонала. Кравченко отметил, что у этих людей скорее всего были на то веские причины, и он не вправе их осуждать.

«По факту у нас 350 человек из системы еще до начала всей коронавирусной истории «встали и вышли»», — отметил глава регионального Минздрава.

Он подчеркнул, что в результате регион ощутил дефицит медперсонала еще до начала активной борьбы с распространением коронавируса. Сегодня, по его словам, медики работают «на серьезном пределе», добавив, что в регионе зарегистрировано 93 случая заражения инфекцией среди медработников. Вспышки были зафиксированы практически во всех медучреждениях региона. Ожидается, уверяет Кравченко, что в самом большом из них — калининградской областной больнице — еще может заболеть порядка 100 сотрудников.

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