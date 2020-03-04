СПОРТ

Состязания в кок-бору на Всемирных играх кочевников пройдут по-новому

16:12 03/03/2020

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В этом году соревнования по «козлодранию» на Всемирных играх кочевников в Турции решили несколько изменить. Однако не все этому рады, сообщает спортивный обозреватель «МИР 24» Александр Бриус.

Кокпар, кок-бору, бузкаши, улак или «козлодрание» – все это названия одной и той же игры. Теперь у нее есть единые международные правила. Новые правила касаются, в частности, Всемирных игр кочевников. Основных изменений, вокруг которых и велись самые жаркие споры, – всего два. Туша козла заменяется муляжом, а вместо тай-казана – ворот, куда забрасывается туша, – теперь будут нарисованные круги. Сделано это ради безопасности как всадников, так и лошадей.

«Мы должны сделать так, чтобы наш любимый вид спорта был популярным, доступным. Чтобы мы вовлекали в этот спорт другие государства. Мы должны идти в ногу со временем. Но он должен быть безопасен», – подчеркнул вице-президент узбекской федерации кок-бору Еркин Абзалов.

О кок-бору уже давно знают во всем мире благодаря фильму «Рэмбо III». Кстати, в ленте 1988 года герой Сильвестра Сталлоне играет вообще по смешанным правилам. Против изменений выступает только Кыргызстан. В республике считают, что новые правила фактически убьют национальный колорит игры. Да и к тому же именно в Кыргызстане придумали Всемирные игры кочевников, а кок-бору – самая зрелищная их часть. В этом году игры пройдут в Турции. И несмотря на недавнее решение, кыргызская сторона уверена в своей правоте.

«Есть протокол двух президентов – президента Кыргызской Республики и президента Турции. На его основании был составлен меморандум между министерствами спорта. Согласно ему, шесть состязаний, в том числе кок-бору, должны проходить по правилам нашей страны», – пояснил генеральный секретарь федерации кок-бору Кыргызстана Куватбек Аскарбеков. Три года назад кок-бору взяли под охрану ЮНЕСКО. И что интересно, сразу в двух версиях – с использованием настоящей туши козла и ее муляжом.





Александр Бриус